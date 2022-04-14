Tokenomika pro PayAI Network (PAYAI)

Zjistěte klíčové informace o PayAI Network (PAYAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o PayAI Network (PAYAI)

PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana.

Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely.

The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents.

This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.

Oficiální webové stránky:
https://payai.network

PayAI Network (PAYAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PayAI Network (PAYAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.12M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.12M
Historické maximum:
$ 0.00489524
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00112448
Tokenomika PayAI Network (PAYAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PayAI Network (PAYAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PAYAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PAYAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PAYAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAYAI!

Předpověď ceny PAYAI

Chcete vědět, kam může PAYAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAYAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.