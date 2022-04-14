Tokenomika pro PayAI Network (PAYAI)
Informace o PayAI Network (PAYAI)
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana.
Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely.
The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents.
This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
PayAI Network (PAYAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PayAI Network (PAYAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PayAI Network (PAYAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PayAI Network (PAYAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PAYAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PAYAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PAYAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAYAI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.