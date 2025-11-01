BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Parsona je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SONA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SONA.Dnešní aktuální cena Parsona je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SONA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SONA.

Více informací o SONA

Informace o ceně SONA

Co je to SONA

Bílá kniha pro SONA

Oficiální webové stránky SONA

Tokenomika pro SONA

Předpověď cen SONA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Parsona

Parsona Cena (SONA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SONA na USD

$0.00058191
$0.00058191$0.00058191
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Parsona (SONA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:10:17 (UTC+8)

Informace o ceně Parsona (SONA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00628845
$ 0.00628845$ 0.00628845

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.72%

+12.72%

Cena Parsona (SONA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SONA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SONA v historii je $ 0.00628845, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SONA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +12.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Parsona (SONA)

$ 5.53K
$ 5.53K$ 5.53K

--
----

$ 5.82K
$ 5.82K$ 5.82K

9.50M
9.50M 9.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Parsona je $ 5.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SONA je 9.50M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.82K.

Historie cen v USD pro Parsona (SONA)

Během dnešního dne byla změna ceny Parsona na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Parsona na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Parsona na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Parsona na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-11.60%
60 dní$ 0-35.69%
90 dní$ 0--

Co je Parsona (SONA)

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem.

This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address.

At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Parsona (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Parsona (SONA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Parsona (SONA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Parsona.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Parsona!

SONA na místní měny

Tokenomika pro Parsona (SONA)

Pochopení tokenomiky Parsona (SONA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SONA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Parsona (SONA)

Jakou hodnotu má dnes Parsona (SONA)?
Aktuální cena SONA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SONA v USD?
Aktuální cena SONA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Parsona?
Tržní kapitalizace SONA je $ 5.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SONA v oběhu?
Objem SONA v oběhu je 9.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SONA?
SONA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00628845 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SONA?
SONA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SONA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SONA je -- USD.
Dosáhne SONA letos vyšší ceny?
SONA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSONA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:10:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Parsona (SONA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.24
$110,170.24$110,170.24

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.74
$3,877.74$3,877.74

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02420
$0.02420$0.02420

-24.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.74
$3,877.74$3,877.74

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.24
$110,170.24$110,170.24

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.52
$186.52$186.52

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09251
$0.09251$0.09251

+85.02%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01985
$0.01985$0.01985

-0.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00720
$0.00720$0.00720

+500.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051263
$0.0051263$0.0051263

+161.27%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000321
$0.000321$0.000321

+60.50%