Tokenomika pro Parkcoin (KPK)
Informace o Parkcoin (KPK)
KPK is a ecosystem coin for Koinpark exchange and metapark political metaverse.
Koinpark Exchange - We are a FIU regulated centralized exchange listed operating in India and have a userbase of over 30,000 , Koinpark app can be downloaded on both iOS and android
Metapark - It is a political metaverse where we already onboarded some of regional party members
The political metaverse will include a virtual ecosystem where political participation, governance, and public discourse are digitized. Imagine a space where citizens engage in debates, propose legislation, and even vote on issues through virtual environments. The metaverse allows for decentralized governance structures, enabling communities to self-organize and test democratic innovations. For example, blockchain-based voting systems in the metaverse could ensure transparency, reduce fraud, and increase accessibility. Moreover, this virtual political realm could serve as a sandbox for experimenting with new governance models without disrupting existing systems.
On the other hand, centralized crypto exchanges (CEXs) remain pivotal in the global adoption of cryptocurrency. Koinpark simplifies crypto trading with user-friendly interfaces, customer support, and fiat on-ramps, which are essential for mainstream adoption. In politically charged markets, these exchanges can facilitate cross-border transactions.
Parkcoin (KPK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Parkcoin (KPK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Parkcoin (KPK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Parkcoin (KPK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KPK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KPK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KPK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKPK!
Předpověď ceny KPK
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.