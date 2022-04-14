Tokenomika pro Paribu Net (PRB)
Informace o Paribu Net (PRB)
Paribu Net is a fast, secure, robust and scalable blockchain. On average, a block is generated in Paribu Net every five seconds. Maximum block size is 90 million GAS and the current structure supports a maximum of 857 transactions per second.
Paribu Net developed its consensus mechanism by combining Delegate Proof of Stake (dPoS) and Proof of Authority (PoA) algorithms, called Bouleuterion Consensus.
PRB is a native token of Paribu Net. It can be used to pay transaction fees and it will be used in staking, governance and validator application. The holders of PRB will be able to stake on Paribu Net in 2022.
Paribu Net focused on GameFi, NFTs, DeFi and d'Apps.
Paribu Net is being supported by Paribu. Paribu is the leading exchange of Turkey thanks to 5,5 million users in Turkey.
Paribu Net (PRB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Paribu Net (PRB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Paribu Net (PRB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Paribu Net (PRB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PRB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PRB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PRB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRB!
Předpověď ceny PRB
Chcete vědět, kam může PRB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PRB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
