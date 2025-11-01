BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pareto Staked USP je 1.046 USD. Sledujte aktualizace cen SUSP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUSP.

Více informací o SUSP

Informace o ceně SUSP

Co je to SUSP

Oficiální webové stránky SUSP

Tokenomika pro SUSP

Předpověď cen SUSP

Logo Pareto Staked USP

Pareto Staked USP Cena (SUSP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SUSP na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Pareto Staked USP (SUSP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:28 (UTC+8)

Informace o ceně Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.02%

+0.13%

+0.13%

Cena Pareto Staked USP (SUSP) v reálném čase je $1.046. Za posledních 24 hodin se SUSP obchodoval v rozmezí od minima $ 1.045 do maxima $ 1.046, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUSP v historii je $ 1.046, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.012.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUSP se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.02% a za posledních 7 dní o +0.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pareto Staked USP (SUSP)

Aktuální tržní kapitalizace Pareto Staked USP je $ 6.69M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SUSP je 6.40M, přičemž celková zásoba je 6397334.974072306. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.69M.

Historie cen v USD pro Pareto Staked USP (SUSP)

Během dnešního dne byla změna ceny Pareto Staked USP na USD  $ +0.000197.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pareto Staked USP na USD  $ +0.0067267214.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pareto Staked USP na USD  $ +0.0138578264.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pareto Staked USP na USD  $ +0.021682191787613.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000197+0.02%
30 dní$ +0.0067267214+0.64%
60 dní$ +0.0138578264+1.32%
90 dní$ +0.021682191787613+2.12%

Co je Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pareto Staked USP (SUSP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pareto Staked USP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pareto Staked USP (SUSP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pareto Staked USP (SUSP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pareto Staked USP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pareto Staked USP!

SUSP na místní měny

Tokenomika pro Pareto Staked USP (SUSP)

Pochopení tokenomiky Pareto Staked USP (SUSP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SUSP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pareto Staked USP (SUSP)

Jakou hodnotu má dnes Pareto Staked USP (SUSP)?
Aktuální cena SUSP v USD je 1.046 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SUSP v USD?
Aktuální cena SUSP v USD je $ 1.046. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pareto Staked USP?
Tržní kapitalizace SUSP je $ 6.69M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SUSP v oběhu?
Objem SUSP v oběhu je 6.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SUSP?
SUSP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.046 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SUSP?
SUSP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.012 USD.
Jaký je objem obchodování SUSP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SUSP je -- USD.
Dosáhne SUSP letos vyšší ceny?
SUSP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSUSP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pareto Staked USP (SUSP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

