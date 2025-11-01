BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Paragon Tweaks je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PRGN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PRGN.

Více informací o PRGN

Informace o ceně PRGN

Co je to PRGN

Oficiální webové stránky PRGN

Tokenomika pro PRGN

Předpověď cen PRGN

Logo Paragon Tweaks

Paragon Tweaks Cena (PRGN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PRGN na USD

$0.00047712
$0.00047712$0.00047712
+7.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Paragon Tweaks (PRGN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:21 (UTC+8)

Informace o ceně Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183169
$ 0.00183169$ 0.00183169

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+7.37%

+6.09%

+6.09%

Cena Paragon Tweaks (PRGN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PRGN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PRGN v historii je $ 0.00183169, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PRGN se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o +7.37% a za posledních 7 dní o +6.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Paragon Tweaks (PRGN)

$ 461.56K
$ 461.56K$ 461.56K

--
----

$ 461.56K
$ 461.56K$ 461.56K

967.38M
967.38M 967.38M

967,383,444.9452169
967,383,444.9452169 967,383,444.9452169

Aktuální tržní kapitalizace Paragon Tweaks je $ 461.56K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PRGN je 967.38M, přičemž celková zásoba je 967383444.9452169. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 461.56K.

Historie cen v USD pro Paragon Tweaks (PRGN)

Během dnešního dne byla změna ceny Paragon Tweaks na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Paragon Tweaks na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Paragon Tweaks na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Paragon Tweaks na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+7.37%
30 dní$ 0-37.00%
60 dní$ 0-41.76%
90 dní$ 0--

Co je Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Paragon Tweaks (PRGN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Paragon Tweaks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Paragon Tweaks (PRGN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Paragon Tweaks (PRGN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Paragon Tweaks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Paragon Tweaks!

PRGN na místní měny

Tokenomika pro Paragon Tweaks (PRGN)

Pochopení tokenomiky Paragon Tweaks (PRGN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PRGN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Paragon Tweaks (PRGN)

Jakou hodnotu má dnes Paragon Tweaks (PRGN)?
Aktuální cena PRGN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PRGN v USD?
Aktuální cena PRGN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Paragon Tweaks?
Tržní kapitalizace PRGN je $ 461.56K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PRGN v oběhu?
Objem PRGN v oběhu je 967.38M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PRGN?
PRGN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00183169 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PRGN?
PRGN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PRGN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PRGN je -- USD.
Dosáhne PRGN letos vyšší ceny?
PRGN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPRGN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Paragon Tweaks (PRGN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

