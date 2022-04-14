Tokenomika pro Parabol USD (PARAUSD)

Zjistěte klíčové informace o Parabol USD (PARAUSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Parabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

Oficiální webové stránky:
https://www.parabol.fi
Bílá kniha:
https://docs.parabol.fi

Parabol USD (PARAUSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Parabol USD (PARAUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 256.43K
$ 256.43K$ 256.43K
Celkový objem:
$ 255.14K
$ 255.14K$ 255.14K
Objem v oběhu:
$ 255.14K
$ 255.14K$ 255.14K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 256.43K
$ 256.43K$ 256.43K
Historické maximum:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
Historické minimum:
$ 0.981726
$ 0.981726$ 0.981726
Aktuální cena:
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

Tokenomika Parabol USD (PARAUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Parabol USD (PARAUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PARAUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PARAUSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PARAUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPARAUSD!

Předpověď ceny PARAUSD

Chcete vědět, kam může PARAUSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PARAUSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

