Introducing PANTIES: a conceptual art project and memecoin spearheaded by a collective of approximately 69 veteran Pepe and meme artists.
In the tumultuous landscape of social media, we've observed a profound transformation in recent times. Once a sanctuary for indulging in the finest memes known to modern humanity, platforms now buzz with discussions of memecoin trading, financial sagas of victory and defeat. While we embrace the chaotic evolution of the digital economy, we can't help but mourn the loss of our beloved meme culture.
In response to this paradigm shift, we've embarked on a bold endeavor: the deployment of PANTIES. This innovative project allows us to not only engage with the memecoin economy but also reconnect with our creative roots by inundating our timelines with original, captivating memes.
PANTIES represents more than just a memecoin: it's a testament to our resilience as artists navigating the ever-changing landscape of online culture. Join us as we embark on this exhilarating journey, embracing the chaos and weaving our artistry into the fabric of the digital age.
PANTIES (PANTIES): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PANTIES (PANTIES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PANTIES (PANTIES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PANTIES (PANTIES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PANTIES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PANTIES, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.