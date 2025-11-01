BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Pancake Bunny je 0.03408402 USD. Sledujte aktualizace cen BUNNY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BUNNY.

Pancake Bunny Cena (BUNNY)

Aktuální cena 1 BUNNY na USD

$0.03408402
-0.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Pancake Bunny (BUNNY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:10:03 (UTC+8)

Informace o ceně Pancake Bunny (BUNNY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03351047
Nejnižší za 24 h
$ 0.03420298
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03351047
$ 0.03420298
$ 512.75
$ 0.03211505
+0.06%

-0.11%

-3.67%

-3.67%

Cena Pancake Bunny (BUNNY) v reálném čase je $0.03408402. Za posledních 24 hodin se BUNNY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03351047 do maxima $ 0.03420298, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BUNNY v historii je $ 512.75, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.03211505.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BUNNY se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o -0.11% a za posledních 7 dní o -3.67%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pancake Bunny (BUNNY)

$ 17.38K
--
$ 520.35K
510.23K
15,274,247.51454069
Aktuální tržní kapitalizace Pancake Bunny je $ 17.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BUNNY je 510.23K, přičemž celková zásoba je 15274247.51454069. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 520.35K.

Historie cen v USD pro Pancake Bunny (BUNNY)

Během dnešního dne byla změna ceny Pancake Bunny na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pancake Bunny na USD  $ -0.0014057374.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pancake Bunny na USD  $ -0.0073580037.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pancake Bunny na USD  $ -0.02249949592754492.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.11%
30 dní$ -0.0014057374-4.12%
60 dní$ -0.0073580037-21.58%
90 dní$ -0.02249949592754492-39.76%

Co je Pancake Bunny (BUNNY)

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pancake Bunny (BUNNY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pancake Bunny (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pancake Bunny (BUNNY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pancake Bunny (BUNNY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pancake Bunny.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pancake Bunny!

BUNNY na místní měny

Tokenomika pro Pancake Bunny (BUNNY)

Pochopení tokenomiky Pancake Bunny (BUNNY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BUNNY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pancake Bunny (BUNNY)

Jakou hodnotu má dnes Pancake Bunny (BUNNY)?
Aktuální cena BUNNY v USD je 0.03408402 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BUNNY v USD?
Aktuální cena BUNNY v USD je $ 0.03408402. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pancake Bunny?
Tržní kapitalizace BUNNY je $ 17.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BUNNY v oběhu?
Objem BUNNY v oběhu je 510.23K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BUNNY?
BUNNY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 512.75 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BUNNY?
BUNNY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.03211505 USD.
Jaký je objem obchodování BUNNY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BUNNY je -- USD.
Dosáhne BUNNY letos vyšší ceny?
BUNNY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBUNNY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Pancake Bunny (BUNNY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

