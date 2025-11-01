BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Paimon Stripe SPV Token je 45.13 USD. Sledujte aktualizace cen STRP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STRP.Dnešní aktuální cena Paimon Stripe SPV Token je 45.13 USD. Sledujte aktualizace cen STRP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STRP.

Více informací o STRP

Informace o ceně STRP

Co je to STRP

Oficiální webové stránky STRP

Tokenomika pro STRP

Předpověď cen STRP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Paimon Stripe SPV Token

Paimon Stripe SPV Token Cena (STRP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STRP na USD

$45.13
$45.13$45.13
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Paimon Stripe SPV Token (STRP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:14 (UTC+8)

Informace o ceně Paimon Stripe SPV Token (STRP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 45.55
$ 45.55$ 45.55

$ 44.89
$ 44.89$ 44.89

--

--

0.00%

0.00%

Cena Paimon Stripe SPV Token (STRP) v reálném čase je $45.13. Za posledních 24 hodin se STRP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STRP v historii je $ 45.55, zatímco nejnižší cena v historii je $ 44.89.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STRP se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Paimon Stripe SPV Token (STRP)

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

22.22K
22.22K 22.22K

22,222.2222222222
22,222.2222222222 22,222.2222222222

Aktuální tržní kapitalizace Paimon Stripe SPV Token je $ 1.00M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STRP je 22.22K, přičemž celková zásoba je 22222.2222222222. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.00M.

Historie cen v USD pro Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Během dnešního dne byla změna ceny Paimon Stripe SPV Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Paimon Stripe SPV Token na USD  $ -0.2054362730.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Paimon Stripe SPV Token na USD  $ +0.0550315220.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Paimon Stripe SPV Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.2054362730-0.45%
60 dní$ +0.0550315220+0.12%
90 dní$ 0--

Co je Paimon Stripe SPV Token (STRP)

STRP tokenizes fractional ownership in a BVI SPV holding Stripe shares through VC partners. Stripe, a fintech leader ($91.5B valuation), processes $1.4T/year in payments. STRP grants economic exposure to Stripe’s growth, driven by digital commerce expansion and a potential IPO. A 1% SPV management fee applies at liquidation. Secondary trading may occur on Paimon’s platform. Tokens are issued on BNB Chain, with plans for multi-chain expansion.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Paimon Stripe SPV Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Paimon Stripe SPV Token (STRP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Paimon Stripe SPV Token (STRP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Paimon Stripe SPV Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Paimon Stripe SPV Token!

STRP na místní měny

Tokenomika pro Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Pochopení tokenomiky Paimon Stripe SPV Token (STRP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STRP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Jakou hodnotu má dnes Paimon Stripe SPV Token (STRP)?
Aktuální cena STRP v USD je 45.13 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STRP v USD?
Aktuální cena STRP v USD je $ 45.13. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Paimon Stripe SPV Token?
Tržní kapitalizace STRP je $ 1.00M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STRP v oběhu?
Objem STRP v oběhu je 22.22K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STRP?
STRP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 45.55 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STRP?
STRP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 44.89 USD.
Jaký je objem obchodování STRP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STRP je -- USD.
Dosáhne STRP letos vyšší ceny?
STRP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTRP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:20:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,216.96
$110,216.96$110,216.96

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.64
$3,877.64$3,877.64

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-26.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.64
$3,877.64$3,877.64

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,216.96
$110,216.96$110,216.96

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5097
$2.5097$2.5097

-0.56%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.12
$1,086.12$1,086.12

+0.16%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07801
$0.07801$0.07801

+56.02%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.57600
$0.57600$0.57600

+2,780.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.57600
$0.57600$0.57600

+2,780.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00303
$0.00303$0.00303

+152.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036739
$0.0036739$0.0036739

+87.25%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000799
$0.0000799$0.0000799

+59.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.121
$20.121$20.121

+56.41%