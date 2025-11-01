BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Paddle Finance je 0.00059331 USD. Sledujte aktualizace cen PADD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PADD.

Paddle Finance Cena (PADD)

Aktuální cena 1 PADD na USD

$0.00059331
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Paddle Finance (PADD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:56:40 (UTC+8)

Informace o ceně Paddle Finance (PADD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00059257
Nejnižší za 24 h
$ 0.00059484
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00059257
$ 0.00059484
$ 0.00884559
$ 0.00038425
Cena Paddle Finance (PADD) v reálném čase je $0.00059331. Za posledních 24 hodin se PADD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00059257 do maxima $ 0.00059484, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PADD v historii je $ 0.00884559, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00038425.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PADD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.00% a za posledních 7 dní o +3.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Paddle Finance (PADD)

$ 73.27K
--
$ 593.31K
123.50M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Paddle Finance je $ 73.27K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PADD je 123.50M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 593.31K.

Historie cen v USD pro Paddle Finance (PADD)

Během dnešního dne byla změna ceny Paddle Finance na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Paddle Finance na USD  $ -0.0002104951.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Paddle Finance na USD  $ -0.0003417808.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Paddle Finance na USD  $ -0.0022592847994824.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.00%
30 dní$ -0.0002104951-35.47%
60 dní$ -0.0003417808-57.60%
90 dní$ -0.0022592847994824-79.20%

Co je Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Paddle Finance (PADD)

Předpověď ceny Paddle Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Paddle Finance (PADD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Paddle Finance (PADD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Paddle Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Paddle Finance!

PADD na místní měny

Tokenomika pro Paddle Finance (PADD)

Pochopení tokenomiky Paddle Finance (PADD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PADD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Paddle Finance (PADD)

Jakou hodnotu má dnes Paddle Finance (PADD)?
Aktuální cena PADD v USD je 0.00059331 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PADD v USD?
Aktuální cena PADD v USD je $ 0.00059331. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Paddle Finance?
Tržní kapitalizace PADD je $ 73.27K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PADD v oběhu?
Objem PADD v oběhu je 123.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PADD?
PADD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00884559 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PADD?
PADD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00038425 USD.
Jaký je objem obchodování PADD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PADD je -- USD.
Dosáhne PADD letos vyšší ceny?
PADD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPADD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Paddle Finance (PADD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

