Dnešní aktuální cena OUTLAW Crypto Games je 0.00106325 USD. Sledujte aktualizace cen OUTLAW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OUTLAW.

Více informací o OUTLAW

Informace o ceně OUTLAW

Co je to OUTLAW

Oficiální webové stránky OUTLAW

Tokenomika pro OUTLAW

Předpověď cen OUTLAW

Logo OUTLAW Crypto Games

OUTLAW Crypto Games Cena (OUTLAW)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OUTLAW na USD

$0.00106315
$0.00106315
+5.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:52 (UTC+8)

Informace o ceně OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0.00108528
$ 0.00108528
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0.00108528
$ 0.00108528

$ 0.02415954
$ 0.02415954

$ 0
$ 0

-0.01%

+5.52%

-58.40%

-58.40%

Cena OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) v reálném čase je $0.00106325. Za posledních 24 hodin se OUTLAW obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00108528, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OUTLAW v historii je $ 0.02415954, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OUTLAW se za poslední hodinu změnila o -0.01%, za 24 hodin o +5.52% a za posledních 7 dní o -58.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

$ 1.06M
$ 1.06M

--
--

$ 1.06M
$ 1.06M

995.20M
995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063

Aktuální tržní kapitalizace OUTLAW Crypto Games je $ 1.06M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OUTLAW je 995.20M, přičemž celková zásoba je 995199151.884063. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.06M.

Historie cen v USD pro OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Během dnešního dne byla změna ceny OUTLAW Crypto Games na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny OUTLAW Crypto Games na USD  $ -0.0007883809.
Za posledních 60 dní byla změna ceny OUTLAW Crypto Games na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny OUTLAW Crypto Games na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.52%
30 dní$ -0.0007883809-74.14%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny OUTLAW Crypto Games (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OUTLAW Crypto Games.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OUTLAW Crypto Games!

OUTLAW na místní měny

Tokenomika pro OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Pochopení tokenomiky OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OUTLAW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Jakou hodnotu má dnes OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)?
Aktuální cena OUTLAW v USD je 0.00106325 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OUTLAW v USD?
Aktuální cena OUTLAW v USD je $ 0.00106325. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OUTLAW Crypto Games?
Tržní kapitalizace OUTLAW je $ 1.06M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OUTLAW v oběhu?
Objem OUTLAW v oběhu je 995.20M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OUTLAW?
OUTLAW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02415954 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OUTLAW?
OUTLAW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OUTLAW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OUTLAW je -- USD.
Dosáhne OUTLAW letos vyšší ceny?
OUTLAW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOUTLAW, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:19:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,216.96

$3,877.64

$0.02361

$186.42

$1.0004

$3,877.64

$110,216.96

$186.42

$2.5096

$1,086.12

