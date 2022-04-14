Tokenomika pro Out of body experience (OOBE)

Zjistěte klíčové informace o Out of body experience (OOBE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Out of body experience (OOBE)

The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready.

Oficiální webové stránky:
https://www.oobe.me/

Out of body experience (OOBE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Out of body experience (OOBE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 846.97K
$ 846.97K$ 846.97K
Celkový objem:
$ 963.76M
$ 963.76M$ 963.76M
Objem v oběhu:
$ 963.76M
$ 963.76M$ 963.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 846.97K
$ 846.97K
$ 846.97K$ 846.97K
Historické maximum:
$ 0.00289523
$ 0.00289523$ 0.00289523
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00088442
$ 0.00088442$ 0.00088442

Tokenomika Out of body experience (OOBE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Out of body experience (OOBE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OOBE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OOBE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OOBE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOOBE!

Předpověď ceny OOBE

Chcete vědět, kam může OOBE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OOBE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.