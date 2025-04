Co je Oscar The Octo (OCTO)

Oscar the Octo is a Sui-based project focused on turning Oscar into a beloved IP known for chill lofi. We're building a vibrant community through YouTube, where we're sharing original lofi beats and animations featuring Oscar. Our goal is to make Oscar a recognizable and cherished character across various platforms. We're committed to creating engaging content that resonates with our audience and fosters a sense of community.

Zdroj Oscar The Octo (OCTO) Oficiální webová stránka