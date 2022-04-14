Tokenomika pro OracleSwap (ORACLE)

Tokenomika pro OracleSwap (ORACLE)

Zjistěte klíčové informace o OracleSwap (ORACLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o OracleSwap (ORACLE)

Oracle Swap The Premiere DEX On The Songbird Network.

Oracle Swap is an open DeFi platform on the Songbird Network where users can swap their tokens! It is a Decentralized Exchange that creates an open market for users to create liquidity for their tokens. It also provides a variety of opportunities to gain yield by providing liquidity and staking!

OracleSwap is a leading oracle data provider to the Songbird and Flare Network. The Oracle Swap FTSO uses a Machine Learning algorithm to aggregate price data from many sources to submit the most accurate price data possible.

Oficiální webové stránky:
https://www.oracleswap.io/

OracleSwap (ORACLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OracleSwap (ORACLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 86.45K
$ 86.45K$ 86.45K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00008645
$ 0.00008645$ 0.00008645

Tokenomika OracleSwap (ORACLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OracleSwap (ORACLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ORACLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ORACLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ORACLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuORACLE!

Předpověď ceny ORACLE

Chcete vědět, kam může ORACLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ORACLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.