Tokenomika pro Oracler AI (ORACLER)
Informace o Oracler AI (ORACLER)
Built on a proprietary LLM, Oracler AI captures all on/off-chain metrics to help you capitalize on immediate alpha in DeFi, all entirely controlled from your social media. The Oracler token is the native utility token of the AI agent that will facilitate smarter crypto decisions for everyone in web3.
Oracler AI will deploy advanced techniques on multiple data points to converge into emerging narratives and perform alpha-generating analysis within DeFi specifically. This includes both technical analysis and real-time processing of market & social media data, which the AI agent will put together to empower our users in their DeFi activities.
In the long run, Oracler AI will also personify itself to each and every of our users' financial profiles and will assist in the deployment and management bespoke DeFi solutions based on every individual's risk appetite.
Oracler AI (ORACLER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Oracler AI (ORACLER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Oracler AI (ORACLER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Oracler AI (ORACLER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ORACLER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ORACLER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny ORACLER
Chcete vědět, kam může ORACLER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ORACLER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.