Dnešní aktuální cena OpenLoop je 0.00000567 USD. Sledujte aktualizace cen OPL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OPL.

Více informací o OPL

Informace o ceně OPL

Co je to OPL

Oficiální webové stránky OPL

Tokenomika pro OPL

Předpověď cen OPL

Logo OpenLoop

OpenLoop Cena (OPL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OPL na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny OpenLoop (OPL)
Informace o ceně OpenLoop (OPL) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00022987
$ 0.00022987$ 0.00022987

$ 0.00000528
$ 0.00000528$ 0.00000528

+1.17%

+1.17%

Cena OpenLoop (OPL) v reálném čase je $0.00000567. Za posledních 24 hodin se OPL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OPL v historii je $ 0.00022987, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000528.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OPL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +1.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OpenLoop (OPL)

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

999.62M
999.62M 999.62M

999,619,246.939596
999,619,246.939596 999,619,246.939596

Aktuální tržní kapitalizace OpenLoop je $ 5.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OPL je 999.62M, přičemž celková zásoba je 999619246.939596. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.67K.

Historie cen v USD pro OpenLoop (OPL)

Během dnešního dne byla změna ceny OpenLoop na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny OpenLoop na USD  $ -0.0000011351.
Za posledních 60 dní byla změna ceny OpenLoop na USD  $ -0.0000013423.
Za posledních 90 dní byla změna ceny OpenLoop na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000011351-20.01%
60 dní$ -0.0000013423-23.67%
90 dní$ 0--

Co je OpenLoop (OPL)

OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI).

At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj OpenLoop (OPL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny OpenLoop (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OpenLoop (OPL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OpenLoop (OPL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OpenLoop.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OpenLoop!

OPL na místní měny

Tokenomika pro OpenLoop (OPL)

Pochopení tokenomiky OpenLoop (OPL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OPL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OpenLoop (OPL)

Jakou hodnotu má dnes OpenLoop (OPL)?
Aktuální cena OPL v USD je 0.00000567 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OPL v USD?
Aktuální cena OPL v USD je $ 0.00000567. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OpenLoop?
Tržní kapitalizace OPL je $ 5.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OPL v oběhu?
Objem OPL v oběhu je 999.62M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OPL?
OPL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00022987 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OPL?
OPL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000528 USD.
Jaký je objem obchodování OPL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OPL je -- USD.
Dosáhne OPL letos vyšší ceny?
OPL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOPL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se OpenLoop (OPL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

