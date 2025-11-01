BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OpenDelta GMCI30 je 0.198016 USD. Sledujte aktualizace cen OG30 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OG30.

$0.198003
Informace o ceně OpenDelta GMCI30 (OG30) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.197582
$ 0.197582$ 0.197582
Nejnižší za 24 h
$ 0.199231
$ 0.199231$ 0.199231
Nejvyšší za 24 h

$ 0.197582
$ 0.197582$ 0.197582

$ 0.199231
$ 0.199231$ 0.199231

$ 0.258621
$ 0.258621$ 0.258621

$ 0.197582
$ 0.197582$ 0.197582

-0.58%

+0.20%

-0.99%

-0.99%

Cena OpenDelta GMCI30 (OG30) v reálném čase je $0.198016. Za posledních 24 hodin se OG30 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.197582 do maxima $ 0.199231, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OG30 v historii je $ 0.258621, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.197582.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OG30 se za poslední hodinu změnila o -0.58%, za 24 hodin o +0.20% a za posledních 7 dní o -0.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OpenDelta GMCI30 (OG30)

$ 187.28K
$ 187.28K$ 187.28K

--
----

$ 187.28K
$ 187.28K$ 187.28K

940.00K
940.00K 940.00K

939,999.997995219
939,999.997995219 939,999.997995219

Aktuální tržní kapitalizace OpenDelta GMCI30 je $ 187.28K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OG30 je 940.00K, přičemž celková zásoba je 939999.997995219. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 187.28K.

Historie cen v USD pro OpenDelta GMCI30 (OG30)

Během dnešního dne byla změna ceny OpenDelta GMCI30 na USD  $ +0.00039588.
Za posledních 30 dní byla změna ceny OpenDelta GMCI30 na USD  $ -0.0217007516.
Za posledních 60 dní byla změna ceny OpenDelta GMCI30 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny OpenDelta GMCI30 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00039588+0.20%
30 dní$ -0.0217007516-10.95%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny OpenDelta GMCI30 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OpenDelta GMCI30 (OG30) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OpenDelta GMCI30 (OG30) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OpenDelta GMCI30.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OpenDelta GMCI30!

OG30 na místní měny

Tokenomika pro OpenDelta GMCI30 (OG30)

Pochopení tokenomiky OpenDelta GMCI30 (OG30) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OG30 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OpenDelta GMCI30 (OG30)

Jakou hodnotu má dnes OpenDelta GMCI30 (OG30)?
Aktuální cena OG30 v USD je 0.198016 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OG30 v USD?
Aktuální cena OG30 v USD je $ 0.198016. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OpenDelta GMCI30?
Tržní kapitalizace OG30 je $ 187.28K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OG30 v oběhu?
Objem OG30 v oběhu je 940.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OG30?
OG30 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.258621 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OG30?
OG30 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.197582 USD.
Jaký je objem obchodování OG30?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OG30 je -- USD.
Dosáhne OG30 letos vyšší ceny?
OG30 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOG30, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se OpenDelta GMCI30 (OG30)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

$110,113.14
$3,876.18
$0.02482
$186.13
$1.0004
$3,876.18
$110,113.14
$186.13
$2.5083
$1,087.51
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.09787
$0.02144
$0.00415
$0.00006000
$0.0054511
$0.0044
$0.0000814
