Co je Open Custody Protocol (OPEN)

Qredo is rearchitecting digital asset ownership and blockchain connectivity. A radical new approach to bring liquidity and capital efficiency to the blockchain economy, Qredo has pioneered the first decentralized trustless multi-party computation (MPC) custodial network. This advancement enables Qredo to offer decentralized custody, native cross-chain swaps, and cross-platform liquidity access.

Zdroj Open Custody Protocol (OPEN) Oficiální webová stránka