Tokenomika pro ONE PUNCH CAT (PUNCH)

Zjistěte klíčové informace o ONE PUNCH CAT (PUNCH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ONE PUNCH CAT (PUNCH)

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain. Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

Oficiální webové stránky:
https://punchonsolana.com
Bílá kniha:
https://punchonsolana.com/whitepaper.html

ONE PUNCH CAT (PUNCH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ONE PUNCH CAT (PUNCH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.82K
$ 32.82K$ 32.82K
Celkový objem:
$ 936.70M
$ 936.70M$ 936.70M
Objem v oběhu:
$ 936.70M
$ 936.70M$ 936.70M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 32.82K
$ 32.82K$ 32.82K
Historické maximum:
$ 0.00361979
$ 0.00361979$ 0.00361979
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika ONE PUNCH CAT (PUNCH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ONE PUNCH CAT (PUNCH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PUNCH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PUNCH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PUNCH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUNCH!

Předpověď ceny PUNCH

Chcete vědět, kam může PUNCH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PUNCH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.