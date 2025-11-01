BurzaDEX+
Informace o ceně Onchain Yield Coin (ONYC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
Nejnižší za 24 h
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
Nejvyšší za 24 h

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

-0.06%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Cena Onchain Yield Coin (ONYC) v reálném čase je $1.043. Za posledních 24 hodin se ONYC obchodoval v rozmezí od minima $ 1.039 do maxima $ 1.045, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ONYC v historii je $ 1.045, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.005.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ONYC se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +0.01% a za posledních 7 dní o +0.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104.27M
$ 104.27M$ 104.27M

--
----

$ 104.27M
$ 104.27M$ 104.27M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.13438635
99,999,997.13438635 99,999,997.13438635

Aktuální tržní kapitalizace Onchain Yield Coin je $ 104.27M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ONYC je 100.00M, přičemž celková zásoba je 99999997.13438635. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 104.27M.

Historie cen v USD pro Onchain Yield Coin (ONYC)

Během dnešního dne byla změna ceny Onchain Yield Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Onchain Yield Coin na USD  $ +0.0099284213.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Onchain Yield Coin na USD  $ +0.0220615360.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Onchain Yield Coin na USD  $ +0.0348229089157204.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.01%
30 dní$ +0.0099284213+0.95%
60 dní$ +0.0220615360+2.12%
90 dní$ +0.0348229089157204+3.45%

Co je Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Onchain Yield Coin (ONYC)

Jakou hodnotu má dnes Onchain Yield Coin (ONYC)?
Aktuální cena ONYC v USD je 1.043 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ONYC v USD?
Aktuální cena ONYC v USD je $ 1.043. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Onchain Yield Coin?
Tržní kapitalizace ONYC je $ 104.27M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ONYC v oběhu?
Objem ONYC v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ONYC?
ONYC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.045 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ONYC?
ONYC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.005 USD.
Jaký je objem obchodování ONYC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ONYC je -- USD.
Dosáhne ONYC letos vyšší ceny?
ONYC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenONYC, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Onchain Yield Coin (ONYC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

