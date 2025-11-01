BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OnChain Battles je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OCB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OCB.

Více informací o OCB

Informace o ceně OCB

Co je to OCB

Oficiální webové stránky OCB

Tokenomika pro OCB

Předpověď cen OCB

Logo OnChain Battles

OnChain Battles Cena (OCB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OCB na USD

$0.00015647
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny OnChain Battles (OCB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:09:21 (UTC+8)

Informace o ceně OnChain Battles (OCB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00697617
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Cena OnChain Battles (OCB) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se OCB obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OCB v historii je $ 0.00697617, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OCB se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OnChain Battles (OCB)

$ 7.82K
--
$ 7.82K
50.00M
50,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace OnChain Battles je $ 7.82K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OCB je 50.00M, přičemž celková zásoba je 50000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.82K.

Historie cen v USD pro OnChain Battles (OCB)

Během dnešního dne byla změna ceny OnChain Battles na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny OnChain Battles na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny OnChain Battles na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny OnChain Battles na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0-86.29%
90 dní$ 0--

Co je OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj OnChain Battles (OCB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny OnChain Battles (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OnChain Battles (OCB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OnChain Battles (OCB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OnChain Battles.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OnChain Battles!

OCB na místní měny

Tokenomika pro OnChain Battles (OCB)

Pochopení tokenomiky OnChain Battles (OCB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OCB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OnChain Battles (OCB)

Jakou hodnotu má dnes OnChain Battles (OCB)?
Aktuální cena OCB v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OCB v USD?
Aktuální cena OCB v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OnChain Battles?
Tržní kapitalizace OCB je $ 7.82K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OCB v oběhu?
Objem OCB v oběhu je 50.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OCB?
OCB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00697617 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OCB?
OCB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OCB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OCB je -- USD.
Dosáhne OCB letos vyšší ceny?
OCB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOCB, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se OnChain Battles (OCB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

