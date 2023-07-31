Tokenomika pro Onchain AI (OCAI)
Informace o Onchain AI (OCAI)
- What is the project about?
Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge.
- What makes Onchain AI unique?
Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently.
- History of the project.
Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale.
- What’s next for your project?
Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website.
- What can your token be used for?
OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development.
Onchain AI (OCAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Onchain AI (OCAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Onchain AI (OCAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Onchain AI (OCAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů OCAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu OCAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro OCAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOCAI!
Předpověď ceny OCAI
Chcete vědět, kam může OCAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OCAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.