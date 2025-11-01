BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena OKX Mascot je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WALLY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WALLY.

Logo OKX Mascot

OKX Mascot Cena (WALLY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WALLY na USD

--
----
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny OKX Mascot (WALLY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:09:05 (UTC+8)

Informace o ceně OKX Mascot (WALLY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00780088
$ 0.00780088$ 0.00780088

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+0.26%

-1.28%

-1.28%

Cena OKX Mascot (WALLY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WALLY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WALLY v historii je $ 0.00780088, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WALLY se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o +0.26% a za posledních 7 dní o -1.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu OKX Mascot (WALLY)

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,448.449221
999,970,448.449221 999,970,448.449221

Aktuální tržní kapitalizace OKX Mascot je $ 5.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WALLY je 999.97M, přičemž celková zásoba je 999970448.449221. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.88K.

Historie cen v USD pro OKX Mascot (WALLY)

Během dnešního dne byla změna ceny OKX Mascot na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny OKX Mascot na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny OKX Mascot na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny OKX Mascot na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.26%
30 dní$ 0-19.96%
60 dní$ 0-94.56%
90 dní$ 0--

Co je OKX Mascot (WALLY)

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj OKX Mascot (WALLY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny OKX Mascot (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít OKX Mascot (WALLY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva OKX Mascot (WALLY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro OKX Mascot.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny OKX Mascot!

WALLY na místní měny

Tokenomika pro OKX Mascot (WALLY)

Pochopení tokenomiky OKX Mascot (WALLY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WALLY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně OKX Mascot (WALLY)

Jakou hodnotu má dnes OKX Mascot (WALLY)?
Aktuální cena WALLY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WALLY v USD?
Aktuální cena WALLY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace OKX Mascot?
Tržní kapitalizace WALLY je $ 5.88K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WALLY v oběhu?
Objem WALLY v oběhu je 999.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WALLY?
WALLY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00780088 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WALLY?
WALLY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WALLY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WALLY je -- USD.
Dosáhne WALLY letos vyšší ceny?
WALLY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWALLY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:09:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se OKX Mascot (WALLY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

