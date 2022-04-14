Tokenomika pro OGzClub (OGZ)
OGz is the pioneering MemeFi project that strives to create a thriving community by incorporating the beloved Meme culture with DeFi,At the core of OGz lies a unique referral program that rewards members who invite new users to join the ecosystem. OGz MemeFi is introducing innovative tax features inspired by our DeFi experience, without disrupting the token supply for rewards or payments .
Tokenomika OGzClub (OGZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro OGzClub (OGZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů OGZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu OGZ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro OGZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOGZ!
