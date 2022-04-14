Tokenomika pro OGLONG (OGLG)
Informace o OGLONG (OGLG)
OGLG is the native token of OGLong, the first-ever BTC-Fi launchpad fully owned by the OG Bitcoin community.
INFRASTRUCTURE Our commitment at OGLONG goes beyond funding. We're building the infrastructural backbone for developers and users alike, featuring advanced tools for exploration, project tracking, and seamless interaction. Our platform ensures that you have a robust, scalable environment to grow and enhance the Bitcoin ecosystem.
COMMUNITY Join OGLONG’s community-focused platform, dedicated exclusively to Bitcoin projects. It's where innovation meets a passionate collective, ready to drive change in the crypto space. Engage with projects you believe in, and be part of a movement shaping the future of blockchain, all within the dynamic world of Bitcoin.
OGLONG (OGLG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OGLONG (OGLG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika OGLONG (OGLG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro OGLONG (OGLG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů OGLG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu OGLG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro OGLG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOGLG!
Předpověď ceny OGLG
Chcete vědět, kam může OGLG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OGLG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.