Zjistěte klíčové informace o Oggy Inu (OGGY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Oggy Inu (OGGY)

What is the project about?

OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born.

What makes your project unique?

Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap

History of your project.

What’s next for your project? Dapp Released.

What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.

Oficiální webové stránky:
https://oggyinu.com

Oggy Inu (OGGY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Oggy Inu (OGGY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 197.30K
Celkový objem:
$ 114,251.65T
Objem v oběhu:
$ 114,251.65T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 197.30K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Oggy Inu (OGGY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Oggy Inu (OGGY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OGGY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OGGY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OGGY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOGGY!

Předpověď ceny OGGY

Chcete vědět, kam může OGGY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OGGY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.