Tokenomika pro Official Tiger King (EXOTIC)

Zjistěte klíčové informace o Official Tiger King (EXOTIC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Official Tiger King (EXOTIC)

This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community.

Oficiální webové stránky:
https://officialexotic.com/

Official Tiger King (EXOTIC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Official Tiger King (EXOTIC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.44K
$ 20.44K
Celkový objem:
$ 499.95M
$ 499.95M
Objem v oběhu:
$ 399.95M
$ 399.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 25.55K
$ 25.55K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Official Tiger King (EXOTIC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Official Tiger King (EXOTIC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EXOTIC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EXOTIC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EXOTIC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEXOTIC!

Předpověď ceny EXOTIC

Chcete vědět, kam může EXOTIC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EXOTIC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.