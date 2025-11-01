BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Official DogeWLFI Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGEWLFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGEWLFI.Dnešní aktuální cena Official DogeWLFI Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DOGEWLFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGEWLFI.

Více informací o DOGEWLFI

Informace o ceně DOGEWLFI

Co je to DOGEWLFI

Oficiální webové stránky DOGEWLFI

Tokenomika pro DOGEWLFI

Předpověď cen DOGEWLFI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Official DogeWLFI Coin

Official DogeWLFI Coin Cena (DOGEWLFI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOGEWLFI na USD

--
----
+1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:51 (UTC+8)

Informace o ceně Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011025
$ 0.0011025$ 0.0011025

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+1.38%

-43.44%

-43.44%

Cena Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DOGEWLFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGEWLFI v historii je $ 0.0011025, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGEWLFI se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o +1.38% a za posledních 7 dní o -43.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

--
----

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

999.04M
999.04M 999.04M

999,037,181.60283
999,037,181.60283 999,037,181.60283

Aktuální tržní kapitalizace Official DogeWLFI Coin je $ 16.98K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGEWLFI je 999.04M, přičemž celková zásoba je 999037181.60283. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.98K.

Historie cen v USD pro Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Během dnešního dne byla změna ceny Official DogeWLFI Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Official DogeWLFI Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Official DogeWLFI Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Official DogeWLFI Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.38%
30 dní$ 0-57.15%
60 dní$ 0-61.91%
90 dní$ 0--

Co je Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Official DogeWLFI Coin

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Official DogeWLFI Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Official DogeWLFI Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Official DogeWLFI Coin!

DOGEWLFI na místní měny

Tokenomika pro Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Pochopení tokenomiky Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGEWLFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Jakou hodnotu má dnes Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)?
Aktuální cena DOGEWLFI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGEWLFI v USD?
Aktuální cena DOGEWLFI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Official DogeWLFI Coin?
Tržní kapitalizace DOGEWLFI je $ 16.98K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGEWLFI v oběhu?
Objem DOGEWLFI v oběhu je 999.04M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGEWLFI?
DOGEWLFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0011025 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGEWLFI?
DOGEWLFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DOGEWLFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGEWLFI je -- USD.
Dosáhne DOGEWLFI letos vyšší ceny?
DOGEWLFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGEWLFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.17
$110,170.17$110,170.17

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.67
$3,877.67$3,877.67

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02449
$0.02449$0.02449

-23.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.67
$3,877.67$3,877.67

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.17
$110,170.17$110,170.17

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.49
$186.49$186.49

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09324
$0.09324$0.09324

+86.48%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01987
$0.01987$0.01987

-0.65%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00722
$0.00722$0.00722

+501.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052290
$0.0052290$0.0052290

+166.51%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000834
$0.0000834$0.0000834

+66.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000318
$0.000318$0.000318

+59.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%