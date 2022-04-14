Tokenomika pro Official Crypto Nostra (OCN)

Zjistěte klíčové informace o Official Crypto Nostra (OCN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Official Crypto Nostra (OCN)

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.

$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.

The Goal

A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.

$OCN Utility

  • Trade Tokens for Book
  • Trade Tokens for Merch
  • Trade Tokens for Nfts

Oficiální webové stránky:
http://www.officialcryptonostra.com/
Bílá kniha:
https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf

Official Crypto Nostra (OCN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Official Crypto Nostra (OCN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.12M
$ 6.12M
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 2.00B
$ 2.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.12M
$ 6.12M
Historické maximum:
$ 0.00742022
$ 0.00742022
Historické minimum:
$ 0.00289932
$ 0.00289932
Aktuální cena:
$ 0.00306045
$ 0.00306045

Tokenomika Official Crypto Nostra (OCN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Official Crypto Nostra (OCN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OCN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OCN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OCN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOCN!

Předpověď ceny OCN

Chcete vědět, kam může OCN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OCN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.