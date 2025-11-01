BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Officat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OFFICAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OFFICAT.Dnešní aktuální cena Officat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen OFFICAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OFFICAT.

Více informací o OFFICAT

Informace o ceně OFFICAT

Co je to OFFICAT

Oficiální webové stránky OFFICAT

Tokenomika pro OFFICAT

Předpověď cen OFFICAT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Officat

Officat Cena (OFFICAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OFFICAT na USD

$0.00048984
$0.00048984$0.00048984
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Officat (OFFICAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:23 (UTC+8)

Informace o ceně Officat (OFFICAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01334922
$ 0.01334922$ 0.01334922

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

+0.12%

-7.14%

-7.14%

Cena Officat (OFFICAT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se OFFICAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OFFICAT v historii je $ 0.01334922, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OFFICAT se za poslední hodinu změnila o +0.77%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o -7.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Officat (OFFICAT)

$ 489.79K
$ 489.79K$ 489.79K

--
----

$ 489.79K
$ 489.79K$ 489.79K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Officat je $ 489.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OFFICAT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 489.79K.

Historie cen v USD pro Officat (OFFICAT)

Během dnešního dne byla změna ceny Officat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Officat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Officat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Officat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.12%
30 dní$ 0-94.04%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Officat (OFFICAT)

The Cat is watching... The Cat is waiting… The Cat is scratching…

ABOUT A shadow in the alley. A paw on your keyboard. A grin behind every meme you laugh at.

Officat is the cat you can’t ignore. Cute enough to make you stay. Sharp enough to leave a scar.

SPIRIT The Meow → Every holder is part of the cat colony. The Scratch → Every meme leaves a mark. The Purr → Every chart dip is just a nap before the next jump. THE CODE OF THE CAT

Name : $Officat Supply : 1 billion Vibe : 100% Tax : 0

JOIN US Every meow is an oath. Every scratch is a signature. Every laugh is already a contract. Join us, and you’re not following the cat. The cat is already following you.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Officat (OFFICAT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Officat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Officat (OFFICAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Officat (OFFICAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Officat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Officat!

OFFICAT na místní měny

Tokenomika pro Officat (OFFICAT)

Pochopení tokenomiky Officat (OFFICAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OFFICAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Officat (OFFICAT)

Jakou hodnotu má dnes Officat (OFFICAT)?
Aktuální cena OFFICAT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OFFICAT v USD?
Aktuální cena OFFICAT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Officat?
Tržní kapitalizace OFFICAT je $ 489.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OFFICAT v oběhu?
Objem OFFICAT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OFFICAT?
OFFICAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01334922 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OFFICAT?
OFFICAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování OFFICAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OFFICAT je -- USD.
Dosáhne OFFICAT letos vyšší ceny?
OFFICAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOFFICAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Officat (OFFICAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

