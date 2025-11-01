BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Odin Liquidity Network je 0.00556062 USD. Sledujte aktualizace cen ODIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ODIN.

Zalistování zrušeno

$0.00556233
$0.00556233$0.00556233
-0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Odin Liquidity Network (ODIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:15 (UTC+8)

Informace o ceně Odin Liquidity Network (ODIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00548347
$ 0.00548347$ 0.00548347
Nejnižší za 24 h
$ 0.00563443
$ 0.00563443$ 0.00563443
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00548347
$ 0.00548347$ 0.00548347

$ 0.00563443
$ 0.00563443$ 0.00563443

$ 0.129051
$ 0.129051$ 0.129051

$ 0.00326052
$ 0.00326052$ 0.00326052

-0.25%

-0.68%

+11.69%

+11.69%

Cena Odin Liquidity Network (ODIN) v reálném čase je $0.00556062. Za posledních 24 hodin se ODIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00548347 do maxima $ 0.00563443, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ODIN v historii je $ 0.129051, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00326052.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ODIN se za poslední hodinu změnila o -0.25%, za 24 hodin o -0.68% a za posledních 7 dní o +11.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Odin Liquidity Network (ODIN)

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

187.41M
187.41M 187.41M

187,407,814.7566593
187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Aktuální tržní kapitalizace Odin Liquidity Network je $ 1.04M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ODIN je 187.41M, přičemž celková zásoba je 187407814.7566593. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.04M.

Historie cen v USD pro Odin Liquidity Network (ODIN)

Během dnešního dne byla změna ceny Odin Liquidity Network na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Odin Liquidity Network na USD  $ -0.0006695770.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Odin Liquidity Network na USD  $ -0.0013628417.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Odin Liquidity Network na USD  $ -0.001859899589794382.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.68%
30 dní$ -0.0006695770-12.04%
60 dní$ -0.0013628417-24.50%
90 dní$ -0.001859899589794382-25.06%

Co je Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Odin Liquidity Network (ODIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Odin Liquidity Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Odin Liquidity Network (ODIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Odin Liquidity Network (ODIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Odin Liquidity Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Odin Liquidity Network!

ODIN na místní měny

Tokenomika pro Odin Liquidity Network (ODIN)

Pochopení tokenomiky Odin Liquidity Network (ODIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ODIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Odin Liquidity Network (ODIN)

Jakou hodnotu má dnes Odin Liquidity Network (ODIN)?
Aktuální cena ODIN v USD je 0.00556062 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ODIN v USD?
Aktuální cena ODIN v USD je $ 0.00556062. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Odin Liquidity Network?
Tržní kapitalizace ODIN je $ 1.04M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ODIN v oběhu?
Objem ODIN v oběhu je 187.41M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ODIN?
ODIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.129051 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ODIN?
ODIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00326052 USD.
Jaký je objem obchodování ODIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ODIN je -- USD.
Dosáhne ODIN letos vyšší ceny?
ODIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenODIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:18:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Odin Liquidity Network (ODIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

