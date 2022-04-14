Tokenomika pro OctonetAI (OCTO)

Tokenomika pro OctonetAI (OCTO)

Zjistěte klíčové informace o OctonetAI (OCTO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o OctonetAI (OCTO)

At OctonetAI, we are committed to revolutionizing the way developers, businesses, and researchers access and utilize artificial intelligence. Powered by the Solana blockchain, our innovative platform offers a comprehensive suite of AI and machine learning solutions designed for scalability, speed, and affordability.

From pre trained models to high performance GPU rentals, OctonetAI is your gateway to unlocking the full potential of AI technology.

Join us in shaping the future of AI-driven applications and discover the possibilities that OctonetAI can bring to your projects

Oficiální webové stránky:
https://www.octonet.ai/
Bílá kniha:
https://docs.octonet.ai/

OctonetAI (OCTO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OctonetAI (OCTO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
Historické maximum:
$ 0.329984
$ 0.329984$ 0.329984
Historické minimum:
$ 0.00287734
$ 0.00287734$ 0.00287734
Aktuální cena:
$ 0.01301562
$ 0.01301562$ 0.01301562

Tokenomika OctonetAI (OCTO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OctonetAI (OCTO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OCTO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OCTO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OCTO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOCTO!

Předpověď ceny OCTO

Chcete vědět, kam může OCTO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OCTO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.