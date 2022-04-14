Tokenomika pro Obi PNut Kenobi (OPK)

Zjistěte klíčové informace o Obi PNut Kenobi (OPK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Obi PNut Kenobi (OPK)

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK

Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

Oficiální webové stránky:
https://www.opksol.com/

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Obi PNut Kenobi (OPK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 246.60K
$ 246.60K
Celkový objem:
$ 999.20M
$ 999.20M
Objem v oběhu:
$ 999.20M
$ 999.20M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 246.60K
$ 246.60K
Historické maximum:
$ 0.04561382
$ 0.04561382
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00024706
$ 0.00024706

Tokenomika Obi PNut Kenobi (OPK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Obi PNut Kenobi (OPK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OPK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OPK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OPK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOPK!

Předpověď ceny OPK

Chcete vědět, kam může OPK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OPK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.