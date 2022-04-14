Tokenomika pro OATH (OATH)

Zjistěte klíčové informace o OATH (OATH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o OATH (OATH)

The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes.

The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible.

Oficiální webové stránky:
https://www.oath.eco/

OATH (OATH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OATH (OATH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 124.46K
$ 124.46K
Celkový objem:
$ 171.52M
$ 171.52M
Objem v oběhu:
$ 171.42M
$ 171.42M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 124.53K
$ 124.53K
Historické maximum:
$ 0.664838
$ 0.664838
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00072749
$ 0.00072749

Tokenomika OATH (OATH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OATH (OATH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OATH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OATH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OATH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOATH!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.