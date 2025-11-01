BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Nyan Meme Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NYAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NYAN.Dnešní aktuální cena Nyan Meme Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NYAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NYAN.

Více informací o NYAN

Informace o ceně NYAN

Co je to NYAN

Oficiální webové stránky NYAN

Tokenomika pro NYAN

Předpověď cen NYAN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Nyan Meme Coin

Nyan Meme Coin Cena (NYAN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NYAN na USD

--
----
-0.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nyan Meme Coin (NYAN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:03:39 (UTC+8)

Informace o ceně Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.93%

+4.50%

+4.50%

Cena Nyan Meme Coin (NYAN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NYAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NYAN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NYAN se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o -0.93% a za posledních 7 dní o +4.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nyan Meme Coin (NYAN)

$ 258.58K
$ 258.58K$ 258.58K

--
----

$ 258.58K
$ 258.58K$ 258.58K

63.17T
63.17T 63.17T

63,172,200,000,000.0
63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Nyan Meme Coin je $ 258.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NYAN je 63.17T, přičemž celková zásoba je 63172200000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 258.58K.

Historie cen v USD pro Nyan Meme Coin (NYAN)

Během dnešního dne byla změna ceny Nyan Meme Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nyan Meme Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nyan Meme Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nyan Meme Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.93%
30 dní$ 0-14.66%
60 dní$ 0-27.87%
90 dní$ 0--

Co je Nyan Meme Coin (NYAN)

This is a meme coin based on the Nyan cat. There is no utility, function, it is a pure meme coin. This is an ode to the already big names in the space, doge, pepe, shiba.

We are web3 builders with real projects, we have been in the space for a long time. We want to have fun with a project, the contract has been renounced, LP tokens have been burned.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Nyan Meme Coin (NYAN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Nyan Meme Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nyan Meme Coin (NYAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nyan Meme Coin (NYAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nyan Meme Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nyan Meme Coin!

NYAN na místní měny

Tokenomika pro Nyan Meme Coin (NYAN)

Pochopení tokenomiky Nyan Meme Coin (NYAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NYAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nyan Meme Coin (NYAN)

Jakou hodnotu má dnes Nyan Meme Coin (NYAN)?
Aktuální cena NYAN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NYAN v USD?
Aktuální cena NYAN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nyan Meme Coin?
Tržní kapitalizace NYAN je $ 258.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NYAN v oběhu?
Objem NYAN v oběhu je 63.17T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NYAN?
NYAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NYAN?
NYAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NYAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NYAN je -- USD.
Dosáhne NYAN letos vyšší ceny?
NYAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNYAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:03:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Nyan Meme Coin (NYAN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,091.72
$110,091.72$110,091.72

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.34
$3,879.34$3,879.34

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02467
$0.02467$0.02467

-23.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.86
$185.86$185.86

-1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.34
$3,879.34$3,879.34

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,091.72
$110,091.72$110,091.72

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.86
$185.86$185.86

-1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5071
$2.5071$2.5071

-0.66%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,089.02
$1,089.02$1,089.02

+0.42%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08993
$0.08993$0.08993

+79.86%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05338
$0.05338$0.05338

+166.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.05338
$0.05338$0.05338

+166.90%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00271
$0.00271$0.00271

+125.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0049896
$0.0049896$0.0049896

+154.31%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000822
$0.0000822$0.0000822

+64.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.331
$20.331$20.331

+58.04%