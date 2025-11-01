BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Nuwa World by Virtuals je 0.00119103 USD. Sledujte aktualizace cen NUWA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NUWA.

Více informací o NUWA

Informace o ceně NUWA

Co je to NUWA

Oficiální webové stránky NUWA

Tokenomika pro NUWA

Předpověď cen NUWA

Logo Nuwa World by Virtuals

Nuwa World by Virtuals Cena (NUWA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NUWA na USD

$0.00119103
$0.00119103
+25.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nuwa World by Virtuals (NUWA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:55:29 (UTC+8)

Informace o ceně Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00091634
$ 0.00091634
Nejnižší za 24 h
$ 0.00137151
$ 0.00137151
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00091634
$ 0.00091634

$ 0.00137151
$ 0.00137151

$ 0.00137151
$ 0.00137151

$ 0.00050751
$ 0.00050751

+2.03%

+25.06%

+19.93%

+19.93%

Cena Nuwa World by Virtuals (NUWA) v reálném čase je $0.00119103. Za posledních 24 hodin se NUWA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00091634 do maxima $ 0.00137151, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NUWA v historii je $ 0.00137151, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00050751.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NUWA se za poslední hodinu změnila o +2.03%, za 24 hodin o +25.06% a za posledních 7 dní o +19.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nuwa World by Virtuals (NUWA)

$ 303.23K
$ 303.23K

--
--

$ 1.19M
$ 1.19M

254.59M
254.59M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Nuwa World by Virtuals je $ 303.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NUWA je 254.59M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.19M.

Historie cen v USD pro Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Během dnešního dne byla změna ceny Nuwa World by Virtuals na USD  $ +0.00023868.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nuwa World by Virtuals na USD  $ +0.0001116127.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nuwa World by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nuwa World by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00023868+25.06%
30 dní$ +0.0001116127+9.37%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Nuwa World by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nuwa World by Virtuals (NUWA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nuwa World by Virtuals (NUWA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nuwa World by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nuwa World by Virtuals!

NUWA na místní měny

Tokenomika pro Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Pochopení tokenomiky Nuwa World by Virtuals (NUWA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NUWA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Jakou hodnotu má dnes Nuwa World by Virtuals (NUWA)?
Aktuální cena NUWA v USD je 0.00119103 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NUWA v USD?
Aktuální cena NUWA v USD je $ 0.00119103. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nuwa World by Virtuals?
Tržní kapitalizace NUWA je $ 303.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NUWA v oběhu?
Objem NUWA v oběhu je 254.59M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NUWA?
NUWA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00137151 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NUWA?
NUWA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00050751 USD.
Jaký je objem obchodování NUWA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NUWA je -- USD.
Dosáhne NUWA letos vyšší ceny?
NUWA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNUWA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:55:29 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,112.41

$3,877.21

$0.02484

$186.18

$1.0003

$3,877.21

$110,112.41

$186.18

$2.5081

$1,087.53

