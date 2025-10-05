Nummus Aeternitas Cena (NUMMUS)
Cena Nummus Aeternitas (NUMMUS) v reálném čase je $0.01128241. Za posledních 24 hodin se NUMMUS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01104096 do maxima $ 0.01160397, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NUMMUS v historii je $ 0.169721, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00785804.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NUMMUS se za poslední hodinu změnila o -1.19%, za 24 hodin o -2.19% a za posledních 7 dní o -10.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Nummus Aeternitas je $ 1.13M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NUMMUS je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.13M.
Během dnešního dne byla změna ceny Nummus Aeternitas na USD $ -0.00025350182325412.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nummus Aeternitas na USD $ -0.0018983399.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nummus Aeternitas na USD $ -0.0079649030.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nummus Aeternitas na USD $ -0.07664623891673681.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00025350182325412
|-2.19%
|30 dní
|$ -0.0018983399
|-16.82%
|60 dní
|$ -0.0079649030
|-70.59%
|90 dní
|$ -0.07664623891673681
|-87.16%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
