Tokenomika pro NUMINE Token (NUMI)

Tokenomika pro NUMINE Token (NUMI)

Zjistěte klíčové informace o NUMINE Token (NUMI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o NUMINE Token (NUMI)

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

Oficiální webové stránky:
https://numine.io/
Bílá kniha:
https://docs.numine.io/

NUMINE Token (NUMI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NUMINE Token (NUMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.28M
$ 12.28M$ 12.28M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 118.83M
$ 118.83M$ 118.83M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 103.32M
$ 103.32M$ 103.32M
Historické maximum:
$ 0.183375
$ 0.183375$ 0.183375
Historické minimum:
$ 0.052167
$ 0.052167$ 0.052167
Aktuální cena:
$ 0.103308
$ 0.103308$ 0.103308

Tokenomika NUMINE Token (NUMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NUMINE Token (NUMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NUMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NUMI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NUMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNUMI!

Předpověď ceny NUMI

Chcete vědět, kam může NUMI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NUMI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.