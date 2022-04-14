Tokenomika pro NUMINE Token (NUMI)
Informace o NUMINE Token (NUMI)
Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.
NUMINE Token (NUMI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NUMINE Token (NUMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NUMINE Token (NUMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NUMINE Token (NUMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NUMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NUMI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
