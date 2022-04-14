Tokenomika pro NUMBER ($NUMBER)

Tokenomika pro NUMBER ($NUMBER)

Zjistěte klíčové informace o NUMBER ($NUMBER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o NUMBER ($NUMBER)

Memecoin related to numerology, looking to save ETH by posting bounties what giveaway $NUMBER

It is on Ethereum and backed by the developers of some of ETH's lindiest memes

Per their Dexscreener page:

$NUMBER is the token created by the Numerology Foundation to spread wealth, truth, beauty, and justice to degens all across the world. $NUMBER represents the calculated truths of life that none of us can escape.

Oficiální webové stránky:
https://number.club/

NUMBER ($NUMBER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NUMBER ($NUMBER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M
Historické maximum:
$ 0.059955
$ 0.059955$ 0.059955
Historické minimum:
$ 0.00257939
$ 0.00257939$ 0.00257939
Aktuální cena:
$ 0.00349359
$ 0.00349359$ 0.00349359

Tokenomika NUMBER ($NUMBER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NUMBER ($NUMBER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $NUMBER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $NUMBER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $NUMBER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$NUMBER!

Předpověď ceny $NUMBER

Chcete vědět, kam může $NUMBER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $NUMBER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

