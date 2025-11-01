BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena nufdog je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NUF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NUF.

Více informací o NUF

Informace o ceně NUF

Co je to NUF

Oficiální webové stránky NUF

Tokenomika pro NUF

Předpověď cen NUF

Logo nufdog

nufdog Cena (NUF)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NUF na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny nufdog (NUF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:30 (UTC+8)

Informace o ceně nufdog (NUF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

Cena nufdog (NUF) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NUF obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NUF v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NUF se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -2.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu nufdog (NUF)

$ 8.22K
$ 8.22K$ 8.22K

$ 8.22K
$ 8.22K$ 8.22K

999.54M
999.54M 999.54M

999,537,913.553052
999,537,913.553052 999,537,913.553052

Aktuální tržní kapitalizace nufdog je $ 8.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NUF je 999.54M, přičemž celková zásoba je 999537913.553052. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.22K.

Historie cen v USD pro nufdog (NUF)

Během dnešního dne byla změna ceny nufdog na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny nufdog na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny nufdog na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny nufdog na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-33.77%
60 dní$ 0-69.59%
90 dní$ 0--

Co je nufdog (NUF)

i'm nuf free my boy nub

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny nufdog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít nufdog (NUF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva nufdog (NUF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro nufdog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny nufdog!

NUF na místní měny

Tokenomika pro nufdog (NUF)

Pochopení tokenomiky nufdog (NUF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NUF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně nufdog (NUF)

Jakou hodnotu má dnes nufdog (NUF)?
Aktuální cena NUF v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NUF v USD?
Aktuální cena NUF v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace nufdog?
Tržní kapitalizace NUF je $ 8.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NUF v oběhu?
Objem NUF v oběhu je 999.54M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NUF?
NUF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NUF?
NUF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NUF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NUF je -- USD.
Dosáhne NUF letos vyšší ceny?
NUF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNUF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:08:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se nufdog (NUF)

11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

