Tokenomika pro NOWK (NOWK)

Zjistěte klíčové informace o NOWK (NOWK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NOWK (NOWK)

The Next Big Secret. $NOWK is a stealthy, community-driven meme token on Solana. Be part of the exclusive early adoption stage and unlock the potential of this hidden gem. NOWK is based on the viral meme No One Will Know which took the internet by storm! NOWK has something for everyone! Everybody has something No One Will Know. Your secrets are safe but not your MEMES! NOWK is the meme of memes!

Oficiální webové stránky:
https://www.nowk.io/

NOWK (NOWK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NOWK (NOWK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 32.77K
$ 32.77K$ 32.77K
Celkový objem:
$ 990.00M
$ 990.00M$ 990.00M
Objem v oběhu:
$ 990.00M
$ 990.00M$ 990.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 32.77K
$ 32.77K$ 32.77K
Historické maximum:
$ 0.00137775
$ 0.00137775$ 0.00137775
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika NOWK (NOWK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NOWK (NOWK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NOWK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NOWK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NOWK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOWK!

Předpověď ceny NOWK

Chcete vědět, kam může NOWK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NOWK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.