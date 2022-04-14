Tokenomika pro Novem Gold Token (NNN)

Zjistěte klíčové informace o Novem Gold Token (NNN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Novem Gold Token (NNN)

NNN NOVEM GOLD tokens

Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

Oficiální webové stránky:
https://novemgold.com/

Novem Gold Token (NNN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Novem Gold Token (NNN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.39M
Celkový objem:
$ 215.53K
Objem v oběhu:
$ 215.53K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 20.39M
Historické maximum:
$ 669.65
Historické minimum:
$ 0.00129991
Aktuální cena:
$ 94.61
Tokenomika Novem Gold Token (NNN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Novem Gold Token (NNN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NNN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NNN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NNN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNNN!

Předpověď ceny NNN

Chcete vědět, kam může NNN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NNN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.