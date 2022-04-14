Tokenomika pro Notional Finance (NOTE)

Zjistěte klíčové informace o Notional Finance (NOTE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Notional Finance (NOTE)

Notional is the first decentralized, Ethereum-based protocol for borrowing and lending at fixed rates and fixed terms. With variable rate lending, DeFi can only serve a small segment of the crypto lending market because variable interest rates don’t provide the certainty that lenders and borrowers require. Notional fixes this by creating a true market for lenders and borrowers that democratizes and empowers individual investors, business owners and institutional investors.

Right now, users can borrow or lend USDC & DAI for up to one year, and ETH & WBTC for up to six months from Notional's on-chain liquidity pools. With Notional's V2 upgrade, liquidity providers enjoy a low-touch experience, and no longer need to roll their debts to new maturities as it is done automatically through the use of nTokens, ERC20 tokens that represent a user's share of the liquidity pool.

After raising a $10 million Series A in May 2021 from some of the top VC firms, including Coinbase Ventures, Notional’s protocol has been relaunched on 11/1 with a host of new features as well as the NOTE governance token.

Oficiální webové stránky:
https://notional.finance/

Notional Finance (NOTE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Notional Finance (NOTE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M
Celkový objem:
$ 97.75M
$ 97.75M$ 97.75M
Objem v oběhu:
$ 47.03M
$ 47.03M$ 47.03M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M
Historické maximum:
$ 23.42
$ 23.42$ 23.42
Historické minimum:
$ 0.01610857
$ 0.01610857$ 0.01610857
Aktuální cena:
$ 0.04787832
$ 0.04787832$ 0.04787832

Tokenomika Notional Finance (NOTE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Notional Finance (NOTE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NOTE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NOTE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NOTE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOTE!

Předpověď ceny NOTE

Chcete vědět, kam může NOTE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NOTE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.