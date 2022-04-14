Tokenomika pro NOTE (NOTE)
Informace o NOTE (NOTE)
NOTE protocol is the world’s first smart contract protocol based on Bitcoin’s Layer 1 network. By integrating on-chain data (DA), off-chain indexers (Indexer), and smart contract verifiers (Satoshi’s original BVM/sCrypt development language), NOTE provides secure and scalable smart contract functionality on the Bitcoin network. With over 100 million global Bitcoin users, NOTE aims to significantly expand Bitcoin’s use cases by directly enabling smart contracts on the Bitcoin network, potentially opening a new multi-billion-dollar market for decentralized applications (dApps).
NOTE (NOTE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NOTE (NOTE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NOTE (NOTE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NOTE (NOTE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NOTE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NOTE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NOTE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOTE!
Předpověď ceny NOTE
Chcete vědět, kam může NOTE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NOTE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.