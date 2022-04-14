Tokenomika pro NOTDOG (NOTDOG)
$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.
Tokenomika NOTDOG (NOTDOG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NOTDOG (NOTDOG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NOTDOG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NOTDOG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NOTDOG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOTDOG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.