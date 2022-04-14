Tokenomika pro NOT A CHILL GUY (PHILLIP)
Informace o NOT A CHILL GUY (PHILLIP)
The project is about the artist for the character "Chill guy" not actually being very chill. The artist tweeted a not chill tweet which was the foundation for this coin. We are now trying to show the world that "chill guy" might not be so chill after all. By buying our coin, you are joining a movement, to show the world that looks may be deceiving and there is always another side to what you see...
NOT A CHILL GUY (PHILLIP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NOT A CHILL GUY (PHILLIP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NOT A CHILL GUY (PHILLIP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NOT A CHILL GUY (PHILLIP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PHILLIP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PHILLIP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.