Dnešní aktuální cena NOI Token je 0.0000435 USD. Sledujte aktualizace cen NOI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOI.Dnešní aktuální cena NOI Token je 0.0000435 USD. Sledujte aktualizace cen NOI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NOI.

Více informací o NOI

Informace o ceně NOI

Co je to NOI

Oficiální webové stránky NOI

Tokenomika pro NOI

Předpověď cen NOI

Logo NOI Token

NOI Token Cena (NOI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NOI na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny NOI Token (NOI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:07:54 (UTC+8)

Informace o ceně NOI Token (NOI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104937
$ 0.00104937$ 0.00104937

$ 0.00002441
$ 0.00002441$ 0.00002441

--

--

0.00%

0.00%

Cena NOI Token (NOI) v reálném čase je $0.0000435. Za posledních 24 hodin se NOI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NOI v historii je $ 0.00104937, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002441.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NOI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NOI Token (NOI)

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

--
----

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

380.12M
380.12M 380.12M

380,124,553.0
380,124,553.0 380,124,553.0

Aktuální tržní kapitalizace NOI Token je $ 16.54K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NOI je 380.12M, přičemž celková zásoba je 380124553.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.54K.

Historie cen v USD pro NOI Token (NOI)

Během dnešního dne byla změna ceny NOI Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NOI Token na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NOI Token na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NOI Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ 0--

Co je NOI Token (NOI)

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj NOI Token (NOI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny NOI Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NOI Token (NOI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NOI Token (NOI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NOI Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NOI Token!

NOI na místní měny

Tokenomika pro NOI Token (NOI)

Pochopení tokenomiky NOI Token (NOI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NOI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NOI Token (NOI)

Jakou hodnotu má dnes NOI Token (NOI)?
Aktuální cena NOI v USD je 0.0000435 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NOI v USD?
Aktuální cena NOI v USD je $ 0.0000435. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NOI Token?
Tržní kapitalizace NOI je $ 16.54K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NOI v oběhu?
Objem NOI v oběhu je 380.12M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NOI?
NOI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00104937 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NOI?
NOI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002441 USD.
Jaký je objem obchodování NOI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NOI je -- USD.
Dosáhne NOI letos vyšší ceny?
NOI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNOI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:07:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NOI Token (NOI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

