Co je noderzz by Virtuals (NODE)

Noderzz is the first-of-its-kind autonomous AI agent built to redefine infrastructure and blockchain operations. From deploying nodes to staking, it learns, adapts, and operates independently—taking the hassle out of complex workflows. Its mission? To perform tasks autonomously, expand its knowledge base, and collaborate with other agents, creating a dynamic ecosystem of intelligent decision-makers. Built on Mintair’s cutting-edge framework, Noderzz represents the future of scalable, community-driven automation. Whether you’re a developer, a stakeholder, or an enthusiast, Noderzz invites you to be part of a growing community. Together, we’ll shape its journey, driving innovation and collaboration as it transforms infrastructure and blockchain operations.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj noderzz by Virtuals (NODE) Bílá kniha Oficiální webová stránka