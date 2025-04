Co je Nocha the Kat (NOCHA)

NOCHA the white cat of the KASPA gem invites to a world where magic and technology intertwine. With this adventure, the project aim to raise awareness of the Kaspa ecosystem and contribute to its expansion. NOCHA is a fair launch project powered by KRC20 Protocol with a community-driven vision. As a memecoin of the Kaspa blockchain, NOCHA is both a humorous and serious work to spread the knowledge of KASPA technology.

Zdroj Nocha the Kat (NOCHA) Oficiální webová stránka